В боях за Украину погиб боец Интернационального легиона ВСУ Кристофер Кэмпбелл, который был женихом дочери кинорежиссера Олеся Санина.

Об этом в пятницу, 5 мая, он написал на своей странице в Facebook.

«Благодарю всех, кто почтил сегодня память члена моей семьи, жениха моей дочери Иванны Кристофера Джеймса Кэмпбелла. Спасибо за вашу глубокую скорбь и честь его памяти», — говорится в сообщении.

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По словам Санина, Крису было 27 лет, он погиб в бою 6 апреля в Бахмуте, защищая Украину.

Отмечается, что погибший американец был ветераном с большим опытом военной службы, прослужил пять лет в Ираке и Кувейте. С началом боевых действий в Украине он стал на защиту страны и воевал против оккупантов сначала в составе спецподразделения Азов, а затем продолжил свою службу в Иностранном легионе.

По словам Олеся, кроме службы в армии, Крис также присоединился к волонтерскому движению в Украине. Он был членом Свободных, помогал и делился опытом.

«Кристофер был известен своей храбростью, решительностью, непоколебимыми принципами и ценностями, а главное — у него было доброе сердце. По его последнему желанию, Крис был похоронен в Украине, стране, которую он любил и где обрел свою любовь, за которую отдал свою жизнь», — написал Олесь Санин.

Церемония прощания прошла 5 мая в Михайловском Златоверхом соборе.