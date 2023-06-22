Этот день снова настал! Фонд Сергея Притулы запустил новый мегазбор Достанем врага везде

Украинцы могут задонатить на семь беспилотников EOS, 1000 FPV-дронов, 20 лодок и 30 грузовиков.

Фонд Сергея Притулы объявил новый сбор средств для ВСУ — Достанем врага везде. На этот раз собирают средства на беспилотники, лодки и грузовики.

Сумма, которую нужно собрать — 101 млн 600 тыс. грн.

Видео дня

«Собираем на снаряжение, которое будет помогать бить российских оккупантов везде!



В воздухе: 7 БПЛА EOS (хорошо зарекомендовали себя в армии, помогают наводить HIMARS), 1000 FPV-дронов + оборудование к ним (ну тут понятно для чего).



На воде: 20 лодок (для десанта).



На суше: 30 грузовиков IVECO (для перевозки военных и БК)»



Реквизиты для донатов можно найти в оригинальном посте волонтера: