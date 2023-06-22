Этот день снова настал! Фонд Сергея Притулы запустил новый мегазбор Достанем врага везде

22 июня, 09:31
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Фонд Сергея Притулы запустил новый мегасбор (Фото:Telegram Сергея Притулы)

Фонд Сергея Притулы запустил новый мегасбор (Фото:Telegram Сергея Притулы)

Украинцы могут задонатить на семь беспилотников EOS, 1000 FPV-дронов, 20 лодок и 30 грузовиков.

Фонд Сергея Притулы объявил новый сбор средств для ВСУ — Достанем врага везде. На этот раз собирают средства на беспилотники, лодки и грузовики.

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Сумма, которую нужно собрать — 101 млн 600 тыс. грн.

Видео дня

«Собираем на снаряжение, которое будет помогать бить российских оккупантов везде!

В воздухе: 7 БПЛА EOS (хорошо зарекомендовали себя в армии, помогают наводить HIMARS), 1000 FPV-дронов + оборудование к ним (ну тут понятно для чего).

На воде: 20 лодок (для десанта).

На суше: 30 грузовиков IVECO (для перевозки военных и БК)»

Реквизиты для донатов можно найти в оригинальном посте волонтера:

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Редактор: Кира Гиржева

Теги:   Сергей Притула Донаты на ВСУ Фонд Притулы

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