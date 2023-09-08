Ирина Карась на собственном опыте узнала, как это — более года ждать возможности похоронить мужа, который погиб на войне. О своих мытарствах она рассказала съемочной группе Суспільного. Премьера фильма Очередь на прощание состоялась 31 августа.



33-летний командир снайперской группы бригады Нацгвардии Азов Евгений Карась пропал без вести 7 марта 2022 года в Мариуполе. Семья узнала о его смерти 19 марта — из сообщения побратима.

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Ирина Карась долго искала способы вернуть с оккупированной территории тело мужа. Наконец ей официально сообщили о гибели Евгения и предложили сдать ДНК дочери Насти — для опознания. Эта процедура затянулась на несколько месяцев.

Ирина и Настя Карась. Кадр из фильма / Фото: Суспільне

В сентябре 2022-го после обмена телами погибших останки Карася попали на подконтрольную территорию. После этого началась волокита с опознанием. По словам жены, следователь Нацполиции даже заблокировал ее номер, не желая отвечать на запросы об ускорении экспертизы.

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Только в феврале 2023-го она узнала о совпадении в базе данных Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра с ДНК дочери. Но дело и дальше терялось между полицией, СБУ и ГНИЭКЦ.

При этом украинское законодательство определяет, что проводить ДНК-экспертизы по идентификации погибших должны только отечественные государственные институты, привлекать специалистов из иностранных лабораторий правоохранители не могут, рассказывают авторы ленты.

«Украинские ДНК-лаборатории не способны справиться с таким объемом экспертиз. И люди месяцами, а некоторые и более года ждут, чтобы похоронить близкого. Мы поставили перед собой вопрос: „Все ли сделало государство, чтобы ожидание стало короче?“ Короткий ответ — нет», — рассказывает редактор фильма Инна Белецкая.

«Ожидание этих экспертиз растягивается на месяцы — и для родственников погибших это незаживающая рана, которую снова и снова бередят. Проблема длительного ожидания существует давно, но и через полтора года большой войны она не решена», — говорит автор фильма Ярослава Тимощук.

Авторский коллектив / Фото: Евгений Переверзев / Суспільне

Могло бы помочь сотрудничество с Международной комиссией по вопросам пропавших без вести. Однако по словам Мэтью Холидея, директора европейских программ комиссии, соглашение о помощи «застряло» между Министерством реинтеграции и Министерством иностранных дел.

…Только в мае 2023 года Ирина Карась получила данные эксперта МВД, согласно которым вероятность совпадения ДНК ее мужа и дочери составила 99,9%. Семья смогла похоронить героя. Но таких историй в Украине тысячи, проблема ДНК-профилирования остается системной, отметили журналисты Суспільного.

Непосредственные герои ленты Ирина Карась и Андрей Чернявский — старший группы поиска и эвакуации На щите, военнослужащие бригады Азов, а также представители правительства, Нацполиции, Медийной инициативы за права человека, Международной комиссии по вопросам пропавших без вести присутствовали на первом показе фильма в Киеве.