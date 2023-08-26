«Островок комфорта». В Харькове состоялась свадьба военной и активистки

В Харькове состоялась свадьба двух женщин — военной Алины Шевченко и активистки Станиславы Петлицы. Вся церемония проходила в формате перформанса.

Об этом сообщает Kharkiv Pride.

Алина Шевченко родом из Харьковской области. Она — капитан и офицер штаба бригады. Ей 31 год. Служит еще с 2015 года — сначала мобилизация, затем контракт. Много времени провела в Донецкой и Луганской областях.

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«Мы ведь все рождаемся в пристрастном обществе, где активно навязывают гетеросексуальность и патриархат. И ты в этом океане навязанной нормальности барахтаешься, пока не находишь свой островок комфорта и понимаешь, почему большинство островов тебе не подходят», — сказала Алина.

Она также говорила, что в выборе ее поддержала мама. Именно она помогла «воспринять себя».

По ее словам, в коллективе тоже все знают о ее ориентации.

«Больше — все в курсе о наших помолвках с моей любимой. Я, пожалуй, всем уже похвасталась кольцом и своим статусом», — говорит Алина.

Ее партнерша — харьковская активистка Станислава, которая занимается защитой прав женщин и ЛГБТК+ людей и входит в команду Kharkiv Pride.

Церемонию свадьбы провели по традиционному украинскому обряду на улице Сумской в Харькове. Там проходила обсыпка овсом, пшеницей, рисом, лепестками и т. д. Неотъемлемой частью было и бросание букетов.

После этого невесты гуляли по городу и фотографировались с гостями. Также прикрепили замок в знак крепких отношений — и, возможно, официального брака.

Сегодня должным образом оформить Алина и Станислава свои отношения не могут. В Украине до сих пор отсутствует брачное равенство для всех влюбленных пар.

В мае 2023 года в Верховную Раду подали законопроект о гражданских партнерствах, который должен разрешить регистрировать однополые браки и урегулировать этот вопрос.