Фото на развалинах. Появилась информация о девушке из Днепра, которая чудом выжила в доме, разрушенном ракетой

Фото девушки на развалинах уничтоженной российской ракетой квартиры в Днепре после атаки РФ облетело СМИ и соцсети. Ею оказалась 23-летняя днепрянка Анастасия Швец.

Она выставила пост в Instagram, в котором рассказала, что была в постели и ее накрыло дверью во время обстрела РФ.

Анастасия рассказала, что в момент прилета ракеты в доме также были ее родители, их судьба пока неизвестна.

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По ее словам, части кухни, ванной, коридора и чулана — нет. Квартира практически разрушена до основания. Об этом свидетельствует и фото, на котором Настя сидит среди ванной комнаты, засыпанной бетонными стенами. В то время она ждала спасателей.

«Там пропасть, и я вижу остальную часть подъезда, чужого подъезда. Он сохранился, я почти целая, несмотря на рану на голове и голые ободранные ноги», — написала днепрянка.

На кадрах видно, что она держала в руках новогодние украшения и игрушку, пока ждала помощи, сидя на обломках своей квартиры.

Спасатели сняли днепрянку с завалов, сейчас пострадавшая в больнице.

Днепрянку спасают из дома в Днепре / Фото: Arsen Dzodzaiev / Hromadske

Известно, что в сентябре девушка потеряла своего возлюбленного — Владислава с позывным Фотик. Мужчина защищал Украину на фронте.

«Я не жила, а существовала все время, пыталась смириться, что моего храброго Власть, Фотика для собратьев и Котика для меня больше нет… я чувствовала, что он будет меня оберегать. У меня нет слов, у меня нет эмоций, я ничего не испытываю кроме большой пустоты внутри», — делится Настя в социальной сети.

В воскресенье, 15 января, спасатели продолжают работать на месте попадания ракеты РФ в Днепре. Из-под завалов многоэтажки достали живую женщину. В настоящее время количество погибших возросло до 21.