Международный день шахмат. Что нужно знать о древней игре и ее празднике

Игре в шахматы уже больше 1500 лет (Фото:jeshoots com / unsplash)

20 июля в мире отмечается День шахмат. Вспоминаем длинную историю становления интеллектуальной игры.

С 1966 года по инициативе Всемирной шахматной федерации ФИДЕ, 20 июля празднуют Международный день шахмат. Шахматисты выбрали эту дату, потому что именно в этот день 1924 года в Париже была основана их федерация.

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Праздник отмечается в 178 странах, а с 2011 года он является и Днем шахмат в Украине.

История игры в шахматы очень длинная и насчитывает около полутора тысяч лет. Ее древним прототипом, как минимум 6 век до н.э., была индийская игра чатуранга, которую позаимствовали персы, у персов — арабы, а от арабов игра попала в Европу.

Игра постоянно видоизменялась в зависимости от региона, а современную форму приобрела в 15 веке. В 1475 году в какой-то из европейских стран (полемика по поводу авторства идет по сей день) сильно поменялись правила игры: ферзь, который до этого перемещался только на одно поле по диагонали, начал ходить на любое количество полей в любом направлении и стал очень сильной фигурой, а «прыжок» слона был заменен на перемещение по диагонали на любое количество полей. Это сильно ускорило игру, изменило иерархию фигур на поле и способствовало большей точности играющих.

До 1475 года ферзь был одной из самых слабых фигур / Фото: maarten van den heuvel / unsplash

Особой популярностью в Европе шахматы начали пользоваться в 18 веке, когда в больших европейских городах появилась культура игры в кафе и специальных салонах. А в 19-м шахматы стали международным видом спорта.

По данным ФИДЕ, сейчас в мире насчитывается около 600 миллионов взрослых, которые постоянно играют в шахматы, а сама игра имеет более 2 тысяч вариаций, большинство которых были придуманы недавно.

В Киеве в парке Тараса Шевченка и в парке возле львовской оперы постоянно проходят мини-турниры по шахматах / Фото: ap x 90 / unsplash

Поздравляем с Международным днем шахмат!

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