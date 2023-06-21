Маси Найем встретился с королем Чарльзом
Маси Найем (Фото:theroyalfamily / instagram)
Король Чарльз встретился с украинским военным и юристом Маси Найемом.
Об этом сообщает BBC.
Они с королем пообщались в Сент-Джеймском дворце перед Конференцией по восстановлению Украины.
Маси Найем был тяжело ранен в голову. В результате ранение потерял глаз и пережил несколько операций. Он утратил глаз и возможность чувствовать запахи.
Он — адвокат, правозащитник, в 2015—2016 годах воевал на Донбассе. В прошлом году снова вступил в ряды ВСУ.
После ранения поднимал вопрос о военно-врачебных комиссиях.