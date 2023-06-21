Маси Найем встретился с королем Чарльзом

21 июня, 21:55
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Маси Найем (Фото:theroyalfamily / instagram)

Маси Найем (Фото:theroyalfamily / instagram)

Король Чарльз встретился с украинским военным и юристом Маси Найемом.

Об этом сообщает BBC.

Они с королем пообщались в Сент-Джеймском дворце перед Конференцией по восстановлению Украины.

Маси Найем был тяжело ранен в голову. В результате ранение потерял глаз и пережил несколько операций. Он утратил глаз и возможность чувствовать запахи.

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Он — адвокат, правозащитник, в 2015—2016 годах воевал на Донбассе. В прошлом году снова вступил в ряды ВСУ.

После ранения поднимал вопрос о военно-врачебных комиссиях.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Маси Найем Король Чарльз ІІІ

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