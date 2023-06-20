Важные социальные навыки. Что должен уметь каждый лидер

Наталья Кадя: «Вдохновляющее лидерство — это способность направлять команду к реализации общей цели, раскрывая и усиливая потенциал ее членов» (Фото:Wavebreakmedia/Depositphotos)

Эти компетенции руководителя помогут всей команде достичь успеха

Социальный интеллект лидера — это совокупность способностей, которые определяют успешность его социального взаимодействия. Социальный интеллект включает в себя способность понимать поведение другого человека, свое собственное поведение, а также способность действовать в соответствии с ситуацией.



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Социальный интеллект связан с умением понимать природу поведения.

А поскольку поведение — это всегда производная от эмоций, социальный интеллект лидера тесно связан с его эмоциональной компетентностью.

Сегодня подготовила шпаргалку, чтобы показать общую структуру компетенций эмоционального и социального интеллекта лидера.

EQ и SQ компетенции лидера :

самоосознание;

самоуправление;

социальное сознание;

управление отношениями.

Компоненты л и дерских компетенций EQ и SQ

Самоосознание

— Эмоциональное самоосознание

Это способность понимать свои собственные эмоции и их влияние на поведение — собственное и команды. Это умение соотнести телесные ощущения с эмоциональным словарем словами, которыми можно назвать это ощущение. Это умение называть и осознавать ощущения на уровне тела и понимать, какое поведение они провоцируют.

Самоуправление

— Эмоциональный самоконтроль

Это способность контролировать разрушительные эмоции и импульсы, осознанно реагировать на происходящие события и воздерживаться от неадаптивного импульсивного поведения, или уметь и останавливать.

— Ориентация на достижения

Социальный интеллект лидера тесно связан с его эмоциональной компетентностью

Это стремление лидера направлять усилия свои и команды на достижение высоких показателей и осознанный поиск способов для более эффективного взаимодействия. Это умение сознательно ставить более сложные цели и брать на себя риски по их достижению.

— Позитивное мировоззрение

Это умение несмотря на сложные обстоятельства или негативные события видеть и признавать потенциал в людях, ситуациях и событиях и поддерживать настойчивость в достижении целей, несмотря на препятствия и сложности.

— Адаптивность

Это способность оперативно ориентироваться в быстро меняющихся обстоятельствах, просчитывать возможные способы реакций и выбирать реакцию, соответствующую ситуации.

Социальное сознание

— Эмпатия

Это способность понимать эмоции и взгляды других, проявлять активный интерес к их проблемам и воспринимать сигналы о том, что чувствуют и думают другие.

— Организационное сознание

Это способность видеть и использовать формальные и неформальные роли в организации для реализации бизнес-задач. Это способность лидера замечать и оценивать эмоциональные настроения организации, уровни отношений в отдельных группах, а также умение выявлять влиятельных лиц и динамику внутри организации.

Управление отношениями

— Влияние

Это способность положительно влиять на членов команды и обеспечивать им необходимую поддержку для достижения ими поставленных задач.

— Коуч и ментор

Это способность содействовать долгосрочному обучению или развитию других, предоставляя обратную связь, рекомендации и надлежащую поддержку.

— Управление конфликтами

Это способность помогать другим в эмоциональных или напряженных ситуациях, тактично раскрывая разногласия и находя решения, которые будут удовлетворять потребности бизнеса и поддерживать здоровые отношения в команде.

— Вдохновляющее лидерство

Это способность мотивировать, вдохновлять и направлять команду к реализации общей цели, раскрывая и усиливая потенциал каждого члена команды.

— Командная работа

Это способность организовывать совместную работу для достижения цели; принимать активное участие, разделять ответственность, признавать победы и создавать возможности для развития команды.

Текст публикуется с разрешения автора

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