Важные социальные навыки. Что должен уметь каждый лидер
Наталья Кадя: «Вдохновляющее лидерство — это способность направлять команду к реализации общей цели, раскрывая и усиливая потенциал ее членов» (Фото:Wavebreakmedia/Depositphotos)
Эти компетенции руководителя помогут всей команде достичь успеха
Социальный интеллект лидера — это совокупность способностей, которые определяют успешность его социального взаимодействия. Социальный интеллект включает в себя способность понимать поведение другого человека, свое собственное поведение, а также способность действовать в соответствии с ситуацией.
Социальный интеллект связан с умением понимать природу поведения.
А поскольку поведение — это всегда производная от эмоций, социальный интеллект лидера тесно связан с его эмоциональной компетентностью.
Сегодня подготовила шпаргалку, чтобы показать общую структуру компетенций эмоционального и социального интеллекта лидера.
EQ и SQ компетенции лидера:
- самоосознание;
- самоуправление;
- социальное сознание;
- управление отношениями.
Компоненты лидерских компетенций EQ и SQ
Самоосознание
— Эмоциональное самоосознание
Это способность понимать свои собственные эмоции и их влияние на поведение — собственное и команды. Это умение соотнести телесные ощущения с эмоциональным словарем словами, которыми можно назвать это ощущение. Это умение называть и осознавать ощущения на уровне тела и понимать, какое поведение они провоцируют.
Самоуправление
— Эмоциональный самоконтроль
Это способность контролировать разрушительные эмоции и импульсы, осознанно реагировать на происходящие события и воздерживаться от неадаптивного импульсивного поведения, или уметь и останавливать.
— Ориентация на достижения
Социальный интеллект лидера тесно связан с его эмоциональной компетентностью
Это стремление лидера направлять усилия свои и команды на достижение высоких показателей и осознанный поиск способов для более эффективного взаимодействия. Это умение сознательно ставить более сложные цели и брать на себя риски по их достижению.
— Позитивное мировоззрение
Это умение несмотря на сложные обстоятельства или негативные события видеть и признавать потенциал в людях, ситуациях и событиях и поддерживать настойчивость в достижении целей, несмотря на препятствия и сложности.
— Адаптивность
Это способность оперативно ориентироваться в быстро меняющихся обстоятельствах, просчитывать возможные способы реакций и выбирать реакцию, соответствующую ситуации.
Социальное сознание
— Эмпатия
Это способность понимать эмоции и взгляды других, проявлять активный интерес к их проблемам и воспринимать сигналы о том, что чувствуют и думают другие.
— Организационное сознание
Это способность видеть и использовать формальные и неформальные роли в организации для реализации бизнес-задач. Это способность лидера замечать и оценивать эмоциональные настроения организации, уровни отношений в отдельных группах, а также умение выявлять влиятельных лиц и динамику внутри организации.
Управление отношениями
— Влияние
Это способность положительно влиять на членов команды и обеспечивать им необходимую поддержку для достижения ими поставленных задач.
— Коуч и ментор
Это способность содействовать долгосрочному обучению или развитию других, предоставляя обратную связь, рекомендации и надлежащую поддержку.
— Управление конфликтами
Это способность помогать другим в эмоциональных или напряженных ситуациях, тактично раскрывая разногласия и находя решения, которые будут удовлетворять потребности бизнеса и поддерживать здоровые отношения в команде.
— Вдохновляющее лидерство
Это способность мотивировать, вдохновлять и направлять команду к реализации общей цели, раскрывая и усиливая потенциал каждого члена команды.
— Командная работа
Это способность организовывать совместную работу для достижения цели; принимать активное участие, разделять ответственность, признавать победы и создавать возможности для развития команды.
Текст публикуется с разрешения автора
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