На более глубоком уровне. Как эмоции могут разрушить отношения

Марк Мэнсон: «Противоречивые чувства к тем, с кем мы встречаемся, — скорее правило, нежели исключение» (Фото:AlexShadyuk/Depositphotos)

Есть три основные потребности, и от того, насколько они удовлетворены, зависит качество и продолжительность отношений

Многие из тех, кто сталкивается с проблемами в отношениях, тратят уйму времени на разговоры о своих эмоциях. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что здесь стоит обсудить нечто важное на более глубоком уровне?



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А именно: определили ли вы свои базовые эмоциональные потребности? А как насчет эмоциональных потребностей вашего партнера? На первый взгляд звучит достаточно просто, но эмоции — слишком загадочная вещь для того, чтобы так и было.

Само собой разумеется, что у разных людей могут быть разные эмоциональные потребности, но я сконцентрируюсь на тех, которые считаю тремя главными эмоциональными мотиваторами в том, что касается секса, свиданий и отношений. Эти три мотиватора актуальны для всех. От того, насколько удовлетворены эти потребности — или же не удовлетворены — зависит качество и продолжительность наших контактов и отношений.

Вот эти три основные эмоциональные потребности: