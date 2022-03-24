Не сдаются и не собираются. Как живут и о чем думают украинцы во время войны

Сегодня 77% граждан Украины считают, что дела в стране идут в правильном направлении

Социологическая группа Рейтинг с начала войны проводит постоянные общенациональные опросы, как живут и о чем думают граждане Украины во время войны. Пятая волна исследования, кроме других тем, была посвящена вопросам единства украинцев и угроз раскола общества. Сразу скажу: результаты принесли нам уверенность, что украинцы не сдаются и не собираются, не расшатаны, в основном не имеют существенных споров по поводу курса страны, победы, единства и других важных во время войны маркеров.



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Чтобы не происходило в стране, большинство всегда считало, что дела в стране идут более или менее в неправильном направлении. С начала войны ситуация кардинально изменилась: сегодня 77% считает, что дела в стране идут в правильном направлении — это в целом отражает оценку действий государства и общества и всех, кто является его представителями. Вера в победу Украины сейчас на самом высоком уровне — 93% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение россии. Уверенность в победе преобладает независимо от региона, возраста, пола и других признаков. И эта вера только растет. В начале 2022 года, еще до войны, абсолютно уверены в победе были менее четверти, а на 18 марта таких стало уже 72%.

Вера в победу Украины сейчас на самом высоком уровне

Расчет на то, что с начала войны граждане, власть, военные впадут в панику, не сбылся, так же не сбылось, что со временем уныние и отчаяние будут расти. После трех недель войны можно сказать, что все больше украинцев демонстрируют уверенность в победе страны над агрессором. Да, сегодня стало меньше тех, кто думает, что война закончится вот-вот, в ближайшие несколько недель, однако в победе страны над агрессором большинство не сомневается.

Еще одна из угроз любой войны — раскол общества. Украинское общество страдало от расколов неоднократно, часть из них исторически обусловлена, часть — искусственно создана изнутри и извне. Еще два года назад половина опрошенных оценивала риски раскола страны как достаточно высокие, сегодня абсолютное большинство (82%) не видят возможностей такого раскола. Граждане объединены как никогда за последние годы. Украина не в первый раз демонстрирует наличие устойчивого гражданского общества, способности сплачиваться перед угрозами, достаточно высокий уровень самоорганизации и взаимопомощи. Украинцы беспокоятся о росте цен на продукты и топливо, девальвации гривны, срыве посевной— это блок экономических угроз, и волнения относительно них понятны. Волнения о единстве пока нет почвы.

Мы также стремительно приближаемся к исчезновению региональных отличий по отдельным вопросам. Это касается и единства страны, и определения отношения к россии — 95% считают ее враждебной страной и региональные отличия здесь несущественны. Кровь, которая льется на нашей земле, сейчас «смешивает» украинцев из всех регионов, и мы уже по глобальным вопросам не имеем Западной, Восточной Украины — нет отдельных Украин, есть Восток Украины, Запад, Центр и Юг. Это регионы целостного государства, обычно со своей уникальностью и особенностями, но сплоченные главным народным месседжем: «Добрый вечер, мы из Украины». У всех этих процессов высока цена, но так мы сейчас обретаем независимость объединенной и несокрушимой страны.

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