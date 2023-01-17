Три основных принципа. Как сменить профессию, даже если вам «очень страшно»

17 января, 22:39
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Дариус Фору: «Не позволяйте ощущению комфорта помешать вам отправиться на поиски того, чего вы хотите» (Фото:DmitryPoch/Depositphotos)

Дариус Фору: «Не позволяйте ощущению комфорта помешать вам отправиться на поиски того, чего вы хотите» (Фото:DmitryPoch/Depositphotos)

Дариус Фору
Публицист, писатель, предприниматель

Сконцентрируйтесь на своих сильных сторонах

Одна из моих читательниц недавно написала мне о том, что приняла решение сменить профессию. Как и многие из нас, она чувствовала, что на нынешнем рабочем месте не развивается, и беспокоилась об оплате счетов.

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Она знала, что настала пора что-то менять, и призналась: «Часть меня знает, что это правильный шаг, но вместе с тем мне очень страшно».

Если вы тоже задумываетесь о том, чтобы пересмотреть свою карьеру или сменить профессию, эта колонка для вас.

Я рассмотрю в качестве примера историю парня, который пережил не один карьерный поворот. А также поделюсь теми уроками, которые извлек из собственного опыта, освоив новый род деятельности в 2015 году.

Теги:   Карьера Успех Жизненные советы Профессия

Depositphotos
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