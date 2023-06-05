Три простых способа. Как преодолеть неуверенность в себе и стать счастливее

Не привязывайте самоидентификацию к своим успехам и поражениям

Временами каждого из нас мучает неуверенность в себе. Достаточно ли я хорош? Вписываюсь ли в эту команду? Удовлетворительно ли справляюсь с работой? Достоин ли того, с кем встречаюсь? Неуверенность в себе — неотъемлемая составляющая нового опыта. Смогу ли я научиться скалолазанию? Понравятся ли моему новому руководителю я и/или моя работа? Удастся ли мне завести друзей в этом новом сообществе? Когда мы сталкиваемся с неопределенностью, вполне естественно сомневаться в своей способности выдержать критику, стресс и возросшие требования.

Видео дня

Неуверенность в себе часто испытывают творческие люди. Ее неизменно порождает процесс создания чего-то нового. Нет никакой гарантии, что результат окажется хорошим, полезным или приемлемым для всех. Для того, чтобы попробовать что-то новое, начать бизнес, переехать в новое место или попытаться сделать что-то оригинальное, нужно мужество. Зачастую нам необходима поддержка, чтобы преодолеть сомнения и продолжить двигаться к своим целям и мечтам.

Синдром самозванца