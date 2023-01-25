Решающий фактор. О чем нужно спросить себя, если вы хотите преуспеть

Именно это отличает лучших в своей сфере от всех остальных

Если вы хотите преуспеть в том, чем занимаетесь, вам нужно задать себе такой вопрос: «Достаточно ли серьезно я отношусь к своей работе?»



Заботитесь ли вы о том, чтобы быть лучшим? Посвящаете ли многие часы совершенствованию своего ремесла? Стоит ли вознаграждение за ваш труд тех жертв, которые вы принесли?

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Потому что, если ответом не служит громкое «Да!», значит, пришло время пересмотреть то, чем вы занимаетесь. «Но ведь победители никогда не сдаются, разве не так?» Не совсем. Успешные люди тоже увольняются. Разница между успешным и неуспешным человеком состоит в следующем: первый знает, как бросать неподходящие дела. И делает это как раз вовремя.

Если вы чего-то боитесь, значит, вам это небезразлично

«Неподходящие дела» — это те занятия и профессии, к которым вы не относитесь по-настоящему серьезно. Если вы работаете только ради того, чтобы оплачивать счета, вас можно понять при условии, что это временное решение.

Но рано или поздно вам нужно будет всерьез задуматься о своей карьере. Вы ведь не хотите провести всю жизнь, заботясь только о погашении счетов, правда?

Когда я трудился в сфере продаж, то видел, как другие люди добивались успеха даже в тех областях, где нужно работать в очень напряженнной обстановке и в условиях высокой конкуренции. Я видел тех, кого считали великими. И как правило, у них было кое-что общее:

— они приходили на работу рано и оставались допоздна;

— они уделяли большое внимание деталям;

— они установили очень высокие стандарты качества для своей работы и придерживались их;

и так далее.

Но вот в чем дело: те, кто подражал этим привычкам, не становились лучшими. Многие считают само собой разумеющимся, что можно просто скопировать привычки успешных людей и тоже преуспеть. Но не это является решающим фактором успеха. А что же?