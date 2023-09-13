Как последовательно добиваться успеха
Дариус Фору: «Непостоянство может помочь вам оставаться последовательными» (Фото:SarkisSeysian/Depositphotos)
Любой шаг к цели — это шаг в правильном направлении
Раньше я думал, что постоянство — это идеал. «Если я не могу справиться с этим идеально, это не более чем пустая трата времени», — говорил я. Тогда я еще не знал, что эпизодическое непостоянство на самом деле может способствовать моему прогрессу.
У такого образа мышления есть два истока:
1. Страх неудачи. Если мы отговорим себя даже пытаться, то точно никогда не потерпим поражение.
2. Нереалистичные ожидания. Мы склонны переоценивать свои способности.
Прежний я злился, когда не удавалось быть последовательным в работе, тренировках или других привычках. В результате злился я каждую неделю. Но в последние годы я стал придерживаться другого образа мышления.
Я по-прежнему считаю последовательность одним из наиболее важных факторов для достижения целей. Однако я также думаю, что можно добиться успеха, даже если иногда быть непостоянным. Как?