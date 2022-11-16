Пригодятся в жизни. Пять ценных качеств, которые стоит в себе развить

Множество исследований показывает, что мы становимся все более импульсивными и требовательными — но, как и во все времена, гонку выигрывает черепаха

1. Самоосознание

Самоосознание — это что-то наподобие операционной системы вашей психики. Без него все остальное не работает должным образом. Без него вы не осознаете всех совершенных вами ошибок. Не учитесь на своих неудачах. И становитесь совершенно невыносимым человеком.

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2. Терпимость к риску

В жизни ничто не дается просто так. Бесплатных обедов не бывает. А раз все в этой жизни можно получить лишь в обмен на что-то, значит,