Чувствуете себя одиноко? Почему стоит чаще общаться с малознакомыми людьми

Приветливое общение с незнакомцами может повысить удовлетворенность жизнью

Одна клиентка, назовем ее Клэр, после развода много лет жила одна. Ее родные жили в другом штате, и, по ее словам, она чувствовала себя очень одинокой, особенно во время праздников. Я спросила ее, что помогает ей не падать духом. «Я обожаю свои еженедельные походы в библиотеку. Моя любимая библиотекарь, Мария, болтает со мной о великих исторических романах или о понравившихся уютных детективах. После наших бесед у меня всегда остается теплое чувство эмоциональной связи».



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Когда я раз в неделю прихожу в магазин за продуктами, то предпочитаю расплачиваться на кассе у Джуди, кассирши, с которой общаюсь уже много лет. Я была свидетельницей того, как она сбросила больше 45 килограммов и смогла сохранить этот результат на протяжении многих лет. Мы жалуемся друг другу на здоровье и желаем счастливых праздников. Наша взаимная доброжелательность и осведомленность создают ощущение общности и душевной близости.

Еще одна клиентка, пусть ее зовут Шерри,