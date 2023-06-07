Независимо от масштабов. Три последствия любой потери

Все потери, какими бы большими или маленькими они ни были, сопряжены с проблемами и опасностями

Потери. Обычно мы их ассоциируем с отношениями — такие как смерть или развод. Но они часто могут быть более разнообразными, более тонкими, более сложными: потеря работы, мечты или буквально части себя — например, мастэктомия или ранение, полученное на войне. А также утрата неких представлений, например, о вашем браке, после того, как вы узнаете, что супруг вам изменял.



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Все потери оказывают определенное влияние, но очевидно, что в разной степени. Отмена свидания, которого вы ждали целую неделю, — это тоже потеря, но менее болезненная, чем, скажем, расставание после трех месяцев знакомства. А три месяца знакомства меркнут по сравнению с разводом после 30 лет совместной жизни. Точно так же отказ в приеме на работу, которая вызывала у вас умеренный интерес, будет ощущаться иначе, чем если речь идет о должности, которой вы добивались всеми силами и не сомневались, что она достанется вам.

И все же потеря есть потеря, неважно, большая или маленькая. Вот три последствия любой из них.

1. Горе

Мы все знаем, что существует пять стадий горя — отрицание, торг, гнев, депрессия, принятие. Но мы редко проходим их все по порядку — они могут смешиваться, или может варьироваться темп. Когда речь идет об отмене свидания, мы можем очень быстро преодолеть некоторые из этих этапов или их все: «Как это она не сможет прийти? Почему не сообщила об этом раньше? Может, просто встретимся в более позднее время? Я расстроен. Ну ладно, можем перенести на пятницу». Пять минут — и готово. Но если потеря более крупная, эмоциональные качели могут длиться неделями, месяцами и даже годами.

Есть два распространенных заблуждения относительно горя: