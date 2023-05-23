Спустя 15 месяцев войны. Что сегодня происходит с психикой украинцев

450-й день полномасштабной войны не такой, как первый, пятый или даже тридцать пятый день

Через более чем 450 дней войны и пребывания в условиях постоянной угрозы, психика понемногу начинает адаптироваться. Впрочем, надо отделять разные регионы страны по уровню угрозы — в Запорожье, Харькове, Днепре и всех городах, которые ближе к фронту, одна ситуация, в Ужгороде, Черновцах — другая. Киев — отдельная история, это столица, и к нему особое внимание со стороны врага. Поэтому от региона многое зависит.

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Но в целом происходит психологическая адаптация. На первый взгляд, возможно, кажется, что так не должно быть.

