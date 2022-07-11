Пять полезных привычек. Как больше успевать за меньшее время
Дариус Фору: «Создав благоприятные условия, вы рано или поздно войдете в состояние потока» (Фото:Andrea Piacquadio/Pexels)
Они не отнимут много времени, но сыграют огромную роль
Причина, по которой я всегда ищу способы делать больше работы за меньшее время, в том, что в жизни есть много других вещей, которые приносят мне радость.
Я не самый социально активный человек. Не то чтобы я постоянно путешествовал или ежедневно посещал различные мероприятия. Мне нравится, когда выдаются дни, в которые ничего не нужно делать. И можно позаниматься спортом, сходить в сауну, почитать книгу, посмотреть кино или уделить время своему хобби или проекту, приносящему дополнительный доход.
Чтобы успевать сделать больше за меньшее время, не обязательно трудиться усерднее или раньше вставать. Все дело в том, чтобы оптимизировать свое время так, чтобы максимально использовать каждый час. В том, чтобы продуманно организовать работу и повысить свою эффективность. Вот пять привычек, которые помогут в этом.
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