Пять полезных привычек. Как больше успевать за меньшее время

Они не отнимут много времени, но сыграют огромную роль

Причина, по которой я всегда ищу способы делать больше работы за меньшее время, в том, что в жизни есть много других вещей, которые приносят мне радость.



Я не самый социально активный человек. Не то чтобы я постоянно путешествовал или ежедневно посещал различные мероприятия. Мне нравится, когда выдаются дни, в которые ничего не нужно делать. И можно позаниматься спортом, сходить в сауну, почитать книгу, посмотреть кино или уделить время своему хобби или проекту, приносящему дополнительный доход.

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Чтобы успевать сделать больше за меньшее время, не обязательно трудиться усерднее или раньше вставать. Все дело в том, чтобы оптимизировать свое время так, чтобы максимально использовать каждый час. В том, чтобы продуманно организовать работу и повысить свою эффективность. Вот пять привычек, которые помогут в этом.

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