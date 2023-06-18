Семь неудачных стратегий. Как мы защищаемся от психологических травм

Мы неосознанно выбираем позиции, призванные защитить нас в дальнейшем

За последнее десятилетие специалисты в области психического здоровья стали уделять гораздо больше внимания воздействию травм, и это приводит к тому, что во все более распространенными становятся травма-информированные подходы. Нам известно, к каким последствиям травма может приводить у взрослых: депрессия, трудности с эмоциональной регуляцией и интимными отношениями, тревожность, зависимости и поведение, обусловленное подсознательными мотивами.



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Травма всегда в глазах смотрящего — то, что глубоко ранит одного человека, может быть менее травматичным для кого-то другого. Какой бы ни была степень тяжести или диагноз, помимо эмоциональных шрамов, есть еще один элемент процесса проживания травмы: травма формирует ваш взгляд на мир и отношения; вы неосознанно принимаете решение, как защитить себя от боли в будущем.

Вот семь наиболее распространенных позиций в отношении травмы: