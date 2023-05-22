Вы удивитесь. Что произойдет, если регулярно читать книги детям

Это замечательный способ наладить контакт с ребенком

Дети любят, когда им читают. Это помогает им успокоиться перед сном и оказывает множество благотворных эффектов на психическое здоровье. Вот пять основных причин, почему стоит добавить в распорядок дня вашего ребенка чтение.



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1. Читая им, вы помогаете им самим полюбить чтение

Исследования показывают, что у детей, которым тяжело дается чтение, чаще наблюдаются проблемы с поведением и более низкая самооценка. По-видимому, здесь мы имеем дело с дилеммой курицы и яйца, когда то ли проблемы с поведением и низкая самооценка затрудняют обучение, то ли трудности с обучением усугубляют проблемы с поведением и самооценкой. Я думаю, что, скорее всего, и то, и другое происходит одновременно, создавая замкнутый круг. Читая ребенку, вы помогаете ему проассоциировать чтение с чем-то приятным, что можно сделать частью своей жизни. Когда вы читаете самым маленьким, вы помогаете им распознавать слова и звуки — это основа процесса чтения, а став старше, они начнут распознавать слова самостоятельно.

2. Чтение учит эмпатии