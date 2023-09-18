Это магия. Почему быть добрым полезно

От помощи другим возрастает уровень удовлетворенности собственной жизнью

Моя подруга с началом войны переехала в Финляндию — согласно некоторым хит-парадам, самую счастливую страну мира. Как делаются такие хит-парады и что принимается во внимание при их составлении, расскажу как-нибудь в другой раз. Сегодня же хочу о доброте.

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Подруга любит рассказывать, какие финны добрые и приветливые, галантные и заботливые. И на фоне того, какой жесткой, агрессивной и недоброжелательной бывает наша тыловая обыденность, меня это очень зацепило.

Они счастливы, потому что они добрые

Речь не о заботе о беженцах, а о рутинных поведенческих привычках финнов, которые она наблюдает — как тебя, например, всегда пропускают в очереди к кассе вперед, если у тебя гораздо меньше продуктов, чем у того, кто стоит перед тобой. Как улыбаются незнакомым, когда встречаются с ними взглядом. Как пожилые люди любят завязывать беседы с маленькими детьми, которых встречают на улице или в парке. Как консультант в магазине будет полчаса помогать вам посчитать мелкие монетки, а остальные клиенты совершенно спокойно будут ждать.

«Они добрые, потому что счастливы?» — предположила подруга. А я вот думаю, что наоборот. Они счастливы, потому что добрые.

Подробнее о том, как это работает — ниже. А упражнение на сегодня для нас такое: придумайте, что вам было бы приятно сделать для совершенно незнакомого человека сегодня. И сделайте это!

Почему быть добрым полезно для здоровья

Доброта и помощь другим — совсем не одно и то же, но если эти двое встречаются, это perfect match. Помогать другим не потому, что попросили, и не потому что «так надо», а от искреннего желания сделать другому человеку лучше — это магия.

Как доказывают исследования, помощь другим повышает чувство уверенности в себе. Ведь иногда, во время помощи, мы бываем такие сообразительные и изобретательные, что превращаемся в волшебников. Чувствовать себя волшебником — круто!

От помощи другим возрастает и уровень удовлетворения собственной жизнью — ведь альтруизм в разы увеличивает уровень эндорфинов, которые нашим мозгом воспринимаются как «Ооо, привет, счастье!»

Помощь другим и доброжелательное отношение к ним усиливает наши социальные связи. Люди, которые помогают другим, почти никогда не скажут о себе «я одинок», а благодарность со стороны других опять же придает уверенности в собственных силах.

Опросы, которые проводились среди волонтеров в США, говорят, что все волонтеры — в основном оптимисты. Люди, которые помогают другим, легче смотрят в будущее. Ведь, «даже если со мной что-то случится — рядом будет кто-то, кто поможет».

Лучшая сфера, где можно применить доброту — сфера, которую вы любите. Помню одного своего друга, фанатичного автомобилиста, который в далеких 90-х во время забастовки общественного транспорта в Киеве с утра до ночи бесплатно развозил людей, а в конце дня сказал мне: «Кажется, это был лучший день моей жизни».

Однако правило «кислородной маски сначала на себя» никто не отменял: чтобы получить от собственной доброты максимум дивидендов, вы должны быть в ресурсе ее предоставлять. Помогать, когда вы истощены — запрещено! Восстановите собственные силы, а потом — вперед.

Война обострила, во-первых, нашу потребность в чужой доброте. И она дает нам на нее право — если вам плохо, если вы «не вывозите», если вам нужна помощь, всегда говорите об этом. Хотя бы близким. Обращаться за помощью — нормально.

Во-вторых, война обострила наше стремление быть полезными. Подумайте, в чем именно вы наиболее полезны — в какой сфере у вас экспертиза, или какая сфера вам откровенно интересна. Старайтесь найти свое место! (идти помогать медикам, когда вас тошнит от вида крови — такая себе идея).

Быть добрее — легко да еще и полезно. Чем не повод стать немного волшебником уже сегодня?

Текст публикуется с разрешения автора

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