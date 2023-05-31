Новая норма. Почему все больше тех, кто отказывается от брака

Количество заядлых холостяков растет, и большинство из них вполне довольно жизнью

Ричард Фрай и Ким Паркер из Исследовательского центра Пью сообщили, что по данным за 2021 год 38% взрослых никогда не состояли в браке, по сравнению с 29% в 1990 году — и эта статистика обусловлена преимущественно снижением количества браков. Действительно, за последние 50 лет частота вступления в брак снизилась примерно на 60% (данные за 2023 год). В 2021 году в США число мужчин и женщин, которые ни разу не вступали в брак, достигло 47,35 млн и 41,81 млн соответственно. А согласно данным Института исследования семьи, опубликованным в 2020 году, за последние два десятилетия число никогда не состоявших в браке людей выросло с 21% до 35%, то есть на 14 процентных пунктов.



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