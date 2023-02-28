Насколько вы совместимы? Семь вопросов, которые помогут это выяснить

Совместимость — это не только общие интересы

У каждого свое представление о совместимости, и ваши критерии совместимости могут кардинально отличаться от критериев вашего друга или даже того человека, с которым вы встречаетесь.



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Кроме того, совместимость представляет собой постоянно трансформирующуюся цель: то, что для вас важно в отношениях сегодня, может очень отличаться от того, что было важным пять или десять лет назад. Почему? Просто потому, что за эти годы вы повзрослели и изменились, ваши потребности стали другими, и иные аспекты вашей личности вышли на первый план.

Так что же, с учетом всего этого, означает быть совместимым с кем-то? Вот то, что я на протяжении многих лет слышал от разных пар, и те критерии, которые им и мне показались полезными.