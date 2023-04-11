Хороший вопрос. Почему так много пар распадается через восемь лет

Печально известный кризис семи лет совместной жизни действительно существует — вот как не пополнить эту статистику

Согласно статистике, средняя продолжительность первого брака для разводящихся пар составляет 8,2 года — результат пресловутого кризиса семи лет. Но почему семь, а не, скажем, 11 или 15? Хороший вопрос. Вот что я об этом думаю.



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Развитие взрослых людей происходит примерно семилетними циклами.

Очевидно, что мы меняемся не только на протяжении всей своей взрослой жизни, но и, как обнаружили исследователи Левинсон, Вайлант и Шихи, в рамках периодов, длящихся от 6 до 10 лет: примерно семь лет стабильности, а затем два-три неспокойных переходных года, прежде чем начнется следующий этап. Иногда основное внимание сосредотачивается на работе и карьере — нужно получить ту должность в Чикаго, иногда — на старении и долгосрочных планах, иногда — на проработке детских травм и отношений с родителями, а иногда на супружеских отношениях.

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