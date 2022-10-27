Компромиссы в отношениях. Как это работает?

Если вы постоянно будете поступаться своими подлинными желаниями, то рано или поздно пожалеете об этом

И Ана, и Джош размышляют об отпуске. «Мне бы хотелось поехать на пляж, — говорит себе Ана, — просто расслабиться, погреться на солнце, полежать на песке». Ой, подождите, Джош ведь ненавидит пляжный отдых. Он считает, что это скучно. Ладно, можем отправиться в горы — горы ему нравятся. А Джош тем временем думает: «Мне бы хотелось съездить в Нью-Йорк — сходить на какой-нибудь концерт, поужинать в хорошем ресторане. Стоп, Ана же терпеть не может большие города — там слишком многолюдно, дорого и шумно. Ладно, Нью-Йорк отменяется… можем отправиться в горы.



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А затем они встречаются, чтобы обсудить отпуск: «Куда бы ты хотела поехать?»

— Я думала о горах!

— Я тоже!

И вот они едут в горы. А во время путешествия постоянно проверяют, как дела друг у друга, потому что, по сути, едут туда ради партнера:

— Ты довольна?

— Угу. А ты как, все хорошо?

— Да, все прекрасно.

Пора начать мыслить как взрослый

Но хотя они оба говорят, что у них все хорошо, то, что они чувствуют на самом деле, скорее соответствует определению «сносно». Этот способ принятия решений я называю «предкомпромиссным» — автоматически смягчать свои подлинные желания, чтобы подстроиться под то, чего, как вам кажется, хочет ваш партнер. Это излюбленный подход в тех парах где кто-то один, а зачастую и оба, склонны избегать конфликтов.

Хотя итоговый результат может оказаться приемлемым, велика опасность, что если вы будете поступать так снова и снова на протяжении долгого времени, это в конце концов обернется против вас. Вы никогда не будете получать то, чего действительно хотите; ваша жизнь станет казаться вам блеклой; могут начать накапливаться обида и ощущение, что с вас довольно.

Если это о вас, если вы чувствуете, что «сносно» вас больше не устраивает, или понимаете, что слишком уж торопитесь подстраиваться, то, возможно, пришло время покончить с подобной практикой. Вот как это сделать: