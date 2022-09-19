Главные законы привлекательности: и в живом общении, и онлайн

Есть несколько принципов, которые действуют и в соцсетях, и в реальной жизни

Психологи, социологи и антропологи давно стремятся определить, какие факторы заставляют одних людей считать других привлекательными. Человек — общественное существо. Мы образовываем коллективы для совместного взаимодействия, а любовники создают пары для романтических отношений и продолжения рода.



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В прошлом люди объединялись в группы, чтобы вместе жить и охотиться — это обеспечивало выживание вида в краткосрочной перспективе. А для выживания вида в долгосрочной перспективе люди производят потомство.

Эволюционные психологи предполагают, что главными мужскими качествами в то время считались сила и охотничье мастерство. Женщины инстинктивно выбирали партнеров, которые обладали этими чертами, чтобы обеспечить собственное выживание и выживание своего потомства.

Способность женщин к размножению ограничена возрастом и длительным периодом беременности, способность мужчин — тем количеством женщин, которые согласятся вступить с ними в половую связь. Из-за этих эволюционных ограничений женщин обычно привлекают мужчины, демонстрирующие силу и доблесть — черты, сулящие безопасность. А мужчин манит физическая красота, признак репродуктивного здоровья. При этом физическая безопасность сегодня определяется не охотничьими навыками, а скорее социальным статусом и способностью зарабатывать деньги и обеспечивать безопасные условия жизни для женщины и ее детей.

Некоторые принципы, перечисленные ниже, служат надежными прогностическими факторами привлекательности. Но, разумеется, как и всегда, когда речь идет о прогнозировании человеческого поведения, существуют исключения из правил.

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