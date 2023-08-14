Идеальная беседа. Как разговаривать с близкими людьми, чтобы улучшить отношения

Ваша задача — поддержать разговор, а не завладеть им

Мои тесть и теща сидят у меня в гостиной с утренним кофе в руках и читают каждый свою книгу.



«В общем, — говорит тесть, — они пишут, что те голубые устрицы, которые мы покупаем на рынке, получают одни из самых высоких оценок на всех дегустационных конкурсах».

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Свекровь откладывает книгу и смотрит на него. «Очень интересно, но меня это не удивляет. А в статье, которую читаю я, говорится, что мы можем попробовать запечь цветную капусту, чтобы уменьшить калорийность и подчеркнуть вкус».

«Хорошая идея, — соглашается тесть, — давай попробуем».

Это пример идеальной беседы, и подобные диалоги верно служили им на протяжении 60 с лишним лет брака. То, что делают мои тесть и теща, Джон Готтман в своем исследовании пар назвал