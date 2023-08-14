Идеальная беседа. Как разговаривать с близкими людьми, чтобы улучшить отношения

14 августа, 22:03
NV Премиум
Поделиться:
Роберт Таибби: «Такое общение усилит ощущение близости» (Фото:HayDmitriy/Depositphotos)

Роберт Таибби: «Такое общение усилит ощущение близости» (Фото:HayDmitriy/Depositphotos)

Роберт Таибби
Психолог, коуч

Ваша задача — поддержать разговор, а не завладеть им

Мои тесть и теща сидят у меня в гостиной с утренним кофе в руках и читают каждый свою книгу.

«В общем, — говорит тесть, — они пишут, что те голубые устрицы, которые мы покупаем на рынке, получают одни из самых высоких оценок на всех дегустационных конкурсах».

Видео дня

Свекровь откладывает книгу и смотрит на него. «Очень интересно, но меня это не удивляет. А в статье, которую читаю я, говорится, что мы можем попробовать запечь цветную капусту, чтобы уменьшить калорийность и подчеркнуть вкус».

«Хорошая идея, — соглашается тесть, — давай попробуем».

Это пример идеальной беседы, и подобные диалоги верно служили им на протяжении 60 с лишним лет брака. То, что делают мои тесть и теща, Джон Готтман в своем исследовании пар назвал

Теги:   Психология Отношения Советы психолога Общение

Depositphotos
Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
X