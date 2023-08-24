Вдохновляют и поддерживают. Новые символы Украины

Мы уже давно не говорим только о вышиванке и калине

Уперше замислився про символи нашої країни, коли за кордоном зустрів молодого хлопця з Австралії, дід якого походив з України. Під час нашої розмови хлопець показав мені тату у вигляді тризуба.

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Він зробив таке татуювання, адже хлопцю сподобалася картинка. А я спробував детальніше йому розтлумачити, яке саме значення закладено в один із державних символів України. Тоді й подумати не міг, що ми в прямому сенсі цього слова будемо виборювати нашу волю, про яку й нагадував той герб.

А під час повномасштабної війни Україна отримала безліч нових символів, як на мене. Ми вже давно не говоримо лише про вишиванку та калину.

Символ стійкості

Коли побачив фото професора Ужгородського національного університету Федора Шандора, який прямо з передової в окопі вів онлайн-лекції для своїх студентів, то зрозумів, що це для мене символ стійкості. Людина в бронежилеті й під звуки вибухів та обстрілів розповідає молоді про філософію, а вони готові вчитися в такий непростий час.

Символ сміливості

Навіть у найтемніші часи маємо вірити в нашу перемогу

Діти, що стоять на блокпостах, стали для мене символом хоробрості. Уже в такому юному віці вони розуміють, що наш обов’язок — захищати рідну країну. Я мрію про те, щоб діти не називали себе в майбутньому «дітьми війни», і щоб ми самі не вішали на них такий ярлик. Маємо зробити все для того, аби вони вважали себе «дітьми перемоги».

Символ віри

Пляшка «Артемівського» шампанського з останньої партії, яка була виготовлена в місті-герої Бахмуті стала для мене символом віри. Адже навіть у найстрашніші, найтемніші часи маємо вірити в нашу перемогу, у світле майбутнє.

Символ незламності

Для мене це волонтери. Які щодня віддають свій час, свої зусилля, аби допомогти й забезпечити всім необхідним як нашим захисників, так і мирних людей, що потребують допомоги й підтримки. І це поза своєю основною роботою. Поки в Україні є такі люди, ми незламні.

Символ гостинності та підтримки

Таким символом для мене слугують відчинені двері кожної української домівки. Усі люди, які готові нагодувати та прихистити. І це може бути допомога як внутрішньо переміщеним особам, так і тваринам, яких евакуювали з лінії фронту. Українці готові допомагати всім, хто того потребує.

Символ боротьби

Багато хто (зокрема і я) уже взяв собі за правило «Замість ранкової кави — донат на ЗСУ». Це символізує бажання кожного українця бути залученим до боротьби за нашу незалежність і свободу. Адже захисники та захисниці на фронті щоденно потребують підтримки.

Крім того, мене надихає, що люди шукають нові варіанти для збору донатів. Зокрема довіряють молодому поколінню українських артистів та гумористів та готові задонатити їм, щоб всі зібрані кошти пішли на ЗСУ.

Символ безпеки

Таким для мене став пес Патрон, особливо після проведення НеЛекцій про мінну безпеку для українських школярів. Усі вони знають і обожнюють пса Патрона, тож пояснення правил безпеки через приклади з ним — прості та близькі для дітей.

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