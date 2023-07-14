Важный навык. Как быть более убедительным на работе
Мария Винницкая: «Чем лучше вы подготовлены, тем убедительнее сможете выступить» (Фото:Wavebreakmedia/Depositphotos)
Умение эффективно коммуницировать открывает новые возможности для роста
Сейчас то время, когда так называемые «софт скиллы » (навыки коммуникации, умение договариваться и быть командным игроком, стрессоустойчивость
Развитые коммуникационные умения играют решающую роль во многих аспектах работы и часто необходимы для достижения целей, реализации проектов, заключения выгодных сделок, роста дохода и карьеры. Что же они нам дают? Они помогают: