Важный навык. Как быть более убедительным на работе

Умение эффективно коммуницировать открывает новые возможности для роста

Сейчас то время, когда так называемые «софт скиллы » (навыки коммуникации, умение договариваться и быть командным игроком, стрессоустойчивость и т. д. ) вышли на первый план и во многих отраслях становятся даже важнее «хард скиллов» (специализированные профессиональные навыки).



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Развитые коммуникационные умения играют решающую роль во многих аспектах работы и часто необходимы для достижения целей, реализации проектов, заключения выгодных сделок, роста дохода и карьеры. Что же они нам дают? Они помогают: