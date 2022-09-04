Это того стоит. Как научиться тратить деньги

Практичным людям бывает сложно наслаждаться деньгами

Несколько недель назад я купил шоссейный велосипед. Я уже около года думал о покупке велосипеда, чтобы разнообразить свои кардиотренировки. Но когда это хобби потребовало дополнительных расходов, сработала моя старая привычка экономить.



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Всякий раз, выбрав в магазине велосипед, я шел на попятный. Не потому, что не хотел кататься. Я живу в Нидерландах, и это идеальное место для долгих велопрогулок.

Здесь почти везде есть велосипедные дорожки, и автомобилисты не беспокоят вас, когда вы едете по дороге. И, по сравнению с бегом, езда на велосипеде создает меньшую нагрузку на суставы. Так что это беспроигрышный вариант.

Но тем не менее, я не мог избавиться от мысли о том, что это слишком дорого. Я размышлял приблизительно так:

— У меня достаточно денег, чтобы потратиться на приличный велосипед, велоэкипировку и аксессуары.

— Однако все вместе обойдется в немалую сумму…

— Но ведь не такую большую, как если бы я покупал дом или машину!

— А такое ли большое удовольствие доставит мне это хобби? Оправдают ли себя расходы?

И так далее.

В моей системе заложено по миллиону часов размышлять о том, стоит ли что-то покупать или нет. Когда я был ребенком, у нашей семьи были постоянные проблемы с деньгами, так что приходилось считать каждую копейку и трижды думать перед тем, как ее потратить.

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