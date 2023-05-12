Время серьезно задуматься? Как часто надо менять работу

Если вы ощущаете постоянный дискомфорт — возможно, это сигнал

К смене места работы в разные времена относились по-разному. Все помнят, как наши родители приходили на завод или в учреждение молодыми специалистами, работали там всю жизнь и выходили на пенсию. Еще не так давно на людей, которые меняют работу каждый год-полтора, смотрели подозрительно. Сейчас тенденция изменилась. Считается, что если человек работает на одном месте более трех лет, особенно без карьерного роста, он не развивается профессионально. Однако война и все события сегодняшнего дня снова внесли свои коррективы. Работа стала цениться как опора, источник стабильности и прибыли.



Видео дня

Но в любые времена существенны ваши собственные причины для того, чтобы менять работу. Если вы часто чувствуете что-то из нижеприведенного, то самое время об этом серьезно задуматься.