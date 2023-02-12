Печенье, чипсы и фастфуд могут снижать когнитивные функции



Ученым уже давно известно, что нездоровое питание, особенно с высоким содержанием жиров и сахара, может вызывать пагубные изменения в мозге и приводить к когнитивным нарушениям.

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Многие обстоятельства, способствующие когнитивному спаду, человек не в силах контролировать — например, генетические и социально-экономические факторы. Но продолжающиеся исследования все чаще указывают на то, что одним из факторов риска ухудшения памяти при нормальном старении является неправильное питание. Кроме того, оно увеличивает риск развития болезни Альцгеймера.

Однако при оценке того, как тот или иной рацион может с годами подрывать здоровье мозга, слишком мало внимания уделялось изучению влияния ультра-обработанных продуктов по сравнению с минимально обработанными, — до настоящего времени.

Два недавних крупномасштабных исследования указывают на то, что употребление продуктов, подвергшихся глубокой обработке, может усугубить возрастное ухудшение познавательных способностей и повысить риск развития деменции.