Начните с внешней стороны. Как улучшить свое внутреннее состояние

Если хотите иначе себя чувствовать, начните иначе вести себя

Знакомясь с новыми клиентами, которые страдают от депрессии, тревожности или низкой самооценки, я часто слышу, как они теми или иными словами говорят о том, что чтобы изменить свою жизнь к лучшему, им нужно улучшить внутреннее состояние: «Мне нужно прийти в себя после разрыва, чтобы продолжить жить дальше и начать снова ходить на свидания»; «Мне нужно почувствовать себя менее подавленным, чтобы приступить к поискам новой работы»; «Мне нужно избавиться от социофобии, чтобы чаще выходить в люди и не быть таким одиноким» или «Мне нужно укрепить уверенность в себе, чтобы жить более насыщенной жизнью». Они по понятным причинам считают, что изменения начинаются изнутри, и иногда они правы. Если у вас тяжелая депрессия, вам могут понадобиться лекарства, чтобы сдвинуться с мертвой точки, а осознание того, что вы саботируете себя самокритикой, позволяет изменить этот внутренний диалог. Но я считаю, что чаще всего наша трансформация направлена не от внутреннего к внешнему, а наоборот.

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