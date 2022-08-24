Пять советов. Как вести себя, чтобы к вам относились с уважением
Энтони Мур: «Станьте тем, кто говорит меньше, а слушает больше, чем другие» (Фото:monkeybusiness/Depositphotos)
Можно научиться очень многому, просто замолчав и прислушавшись
1. Меньше говорите, больше слушайте
Большинство людей предпочитает звук собственного голоса звучанию всех прочих голосов.
Сложно умерить свою спесь и позволить другим чему-то вас научить. Сложно сохранять твердую уверенность в том, что другие знают больше, чем вы, и к ним стоит прислушиваться.
Но величайшие мировые лидеры всю свою жизнь прислушиваются к другим и наблюдают за ними. Они осознают, что знают очень мало. И понимают, что могут узнать больше, если будут просто поменьше говорить и слушать.
Дело в том, что большинство никогда не слушает по-настоящему. Бесчисленное множество людей продолжает чувствовать себя скучающими, не имеющими цели и застрявшими в безвыходном положении, потому что не знает, что нужно сделать для того, чтобы двигаться вперед.
Примите вместо этого решите стать тем, кто говорит меньше, а слушает больше, чем другие. Можно научиться очень многому, просто замолчав и прислушавшись.
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