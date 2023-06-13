Это все изменит. Шесть ментальных установок с невероятным эффектом

Что, если бы вам больше не надо было переживать о том, достаточно ли вы хороши?

Тесно сотрудничая с десятками людей, переживших трансформацию личности, я понял, что есть несколько изменений образа мыслей, которые оказывают невероятное воздействие.



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С теми, кто изменил таким образом свое мышление, произошли поразительные перемены.

И я расскажу вам об этих изменениях мышления в надежде, что они вдохновят вас на ваше собственное преображение. Если вы будете в полной мере придерживаться этих ментальных установок, они могут стать судьбоносными. Это не все из того, что требуется, но это послужит грандиозным фундаментом.

1. Я достаточно хорош. Вы можете заметить, что придерживаетесь противоположного мнения, когда боитесь столкнуться с осуждением, потерпеть неудачу или оказаться недостойными уважения или восхищения;