Это все изменит. Шесть ментальных установок с невероятным эффектом
Лео Бабаута: «Приняв решение жить по-своему, вы ощутите прилив сил и воодушевление» (Фото:Vadymvdrobot/Depositphotos)
Что, если бы вам больше не надо было переживать о том, достаточно ли вы хороши?
Тесно сотрудничая с десятками людей, переживших трансформацию личности, я понял, что есть несколько изменений образа мыслей, которые оказывают невероятное воздействие.
С теми, кто изменил таким образом свое мышление, произошли поразительные перемены.
И я расскажу вам об этих изменениях мышления в надежде, что они вдохновят вас на ваше собственное преображение. Если вы будете в полной мере придерживаться этих ментальных установок, они могут стать судьбоносными. Это не все из того, что требуется, но это послужит грандиозным фундаментом.
1. Я достаточно хорош. Вы можете заметить, что придерживаетесь противоположного мнения, когда боитесь столкнуться с осуждением, потерпеть неудачу или оказаться недостойными уважения или восхищения;