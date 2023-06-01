Используйте это. Пять вещей, которые я слишком долго недооценивал

Дариус Фору: «Все в нашей жизни, и хорошее, и плохое, вносит свой вклад в то, кем мы есть» (Фото:Stefan Spassov/Unsplash)

Что бы вы сейчас ни переживали и как бы себя ни чувствовали, поверьте мне, ситуация улучшится

Американский философ Ральф Уолдо Эмерсон сказал о благодарности так: «Воспитывайте в себе привычку быть благодарным за все хорошее, что происходит с вами, и благодарить постоянно. А поскольку все, что происходит, вносит свой вклад в ваше развитие, надо быть благодарными за все».



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Повседневные хлопоты и обязанности так затягивают, что мы забываем проявлять признательность за тех людей, вещи и переживания, которые есть в нашей жизни.

Потому что, как сказал Эмерсон, все в нашей жизни (и хорошее, и плохое) вносит свой вклад в то, кем мы есть и чего мы достигли. И, честно говоря, до недавнего времени я не ценил этого.

Я думал: «Я благодарный человек. Я очень часто говорю спасибо». Но этого мало. Читая Эмерсона, я в конце концов осознал, что не был благодарен за многое в своей жизни. Я рад, что понял это сейчас.

В этой колонке я расскажу о нескольких важных вещах, которые слишком долго недооценивал, и о том, как признательность за эти уроки сделала меня счастливее.