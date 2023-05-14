В полную силу. Как раскрыть весь свой потенциал
Лео Бабаута: «Некоторым из нас знакомо ощущение полной самоотдачи» (Фото:GaudiLab/Depositphotos)
Представьте, что вы ни на секунду не сомневаетесь в своем успехе
Одной из тех вещей, что по-настоящему мешали мне гордиться собой в последние годы, было осознание того, что я часто делаю что-либо только вполсилы. Я редко выкладываюсь полностью.
Например, я могу присоединиться к коучинговой программе с мыслью попробовать, но без твердой уверенности в том, что справлюсь. А затем, когда становится сложнее или тяжелее, начинаю искать пути к отступлению или прятаться, чтобы не пришлось позориться. Это и называется делать вполсилы, косясь на дверь.
Еще один пример: я беру на себя обязательство ежедневно медитировать. Но затем, выполняя его, не полностью погружаюсь в медитацию, а либо жду ее окончания, либо ищу причины закончить пораньше. Спустя пару таких дней мне может вообще не захотеться медитировать, так что я пропущу сеанс. А потом буду находить причины пропускать снова и снова. Это даже слабее, чем вполсилы.
Большинство из нас подходит так почти ко всему, чем занимается. И это крайне губительно действует на все, за что бы мы ни брались.
Обязательно ли должно быть так?