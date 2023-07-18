Фактор, который нужно учесть. Как похудеть и не потерять мышечную массу

Диета с высоким содержанием белка — не единственное условие

Садясь на диету, вы теряете не только жир, но и мышцы. Это может повлечь за собой ряд негативных последствий — не только для вашей физической формы и силы, но и для вашего обмена веществ.



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Чтобы похудеть (избавиться от жировых отложений), надо создать дефицит калорий. Это означает потреблять меньше калорий, чем расходует ваш организм, или заниматься спортом, чтобы сжигать больше калорий, чем вы потребляете.

Когда возникает дефицит калорий, организм на протяжении первых нескольких дней

