Они изменили мою жизнь. 19 правил, как читать книги

Собирайте антибиблиотеку и не относитесь к книгам, как к драгоценным вещам

Это может странно прозвучать, но, думаю, я профессиональный читатель. На самом деле это относится ко всем писателям. Книги делаются из книг. «Большую часть времени писатель проводит за чтением. Чтобы написать одну книгу, нужно перерыть полбиблиотеки», — сказал Сэмюэл Джонсон.



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Я написал 15 книг, а значит, прочел за это время многие тысячи. В 2021 году я открыл собственный книжный магазин, в котором представлены мои самые любимые книги.

И потому чаще всего мне задают такой вопрос: «Как тебе удается так много читать? В чем секрет?»

Секрет не в том, что я владею навыком скорочтения. На мой взгляд, скорочтение — это мошенничество. Секрет в том, что у меня есть система, метод, который помогает мне быть эффективным читателем. Это не совсем моя система, поскольку многие стратегии я позаимствовал у величайших читателей в истории. И эта система не ориентирована на скорость или количество. Чтение само по себе прекрасный процесс, зачем торопиться? Нет, я стараюсь делать это качественно. Я стараюсь получать от этого удовольствие.

В этой колонке я решил подробно описать некоторые правила, которым следую на протяжении многих лет.