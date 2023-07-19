После многих лет вместе. Как пережить развод
Алла Рожкова: «Развод — это потеря» (Фото:CandyBoxImages/Depositphotos)
Дайте себе возможность прожить все эмоции
Годы вместе, много времени и усилий, чтобы что-то построить совместное, планы и мечты на будущее… А потом это все лопается, как мыльный пузырь. Как пережить развод?
Очень важный момент, что развод — это потеря. Именно поэтому мы можем переживать такие стадии: отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие.
Также важный момент, что во время развода преследует ощущение вторичных потерь. Например:
- потеря семейной структуры — теряется статус муж/жена;
- теряется привычное ведение быта;
- возможно, потеря места жительства — надо уехать из общего дома;
- меняется образ жизни, потому что, как правило, пара имеет общих друзей, которые могут принять сторону одного из партнеров;
- меняется уровень дохода и ведения расходов;
- теряется вера в себя, потому что сейчас будущее представляет собой неопределенность и человек может не видеть для себя новые возможности;
- теряется возможность радоваться и шутить;
- теряются планы на будущее и разрушаются мечты.
Сколько переживается потеря?