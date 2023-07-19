После многих лет вместе. Как пережить развод

Дайте себе возможность прожить все эмоции

Годы вместе, много времени и усилий, чтобы что-то построить совместное, планы и мечты на будущее… А потом это все лопается, как мыльный пузырь. Как пережить развод?



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Очень важный момент, что развод — это потеря. Именно поэтому мы можем переживать такие стадии: отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие.

Также важный момент, что во время развода преследует ощущение вторичных потерь. Например:

потеря семейной структуры — теряется статус муж/жена;

теряется привычное ведение быта;

возможно, потеря места жительства — надо уехать из общего дома;

меняется образ жизни, потому что, как правило, пара имеет общих друзей, которые могут принять сторону одного из партнеров;

меняется уровень дохода и ведения расходов;

теряется вера в себя, потому что сейчас будущее представляет собой неопределенность и человек может не видеть для себя новые возможности;

теряется возможность радоваться и шутить;

теряются планы на будущее и разрушаются мечты.

Сколько переживается потеря?