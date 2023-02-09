Самое важное качество. От чего зависит ваш успех

Для профессионального успеха нужно нечто большее, чем просто хорошо делать свою работу

Величайший биржевой трейдер всех времен Джесси Ливермор однажды сказал, что в его профессии самой важной чертой личности является уравновешенность: «Я убежден, что одно из важнейших качеств успешного трейдера — уравновешенность, под которой я подразумеваю стабильность, выдержанный характер и достоинство — применительно к фондовому рынку. Уравновешенный человек — это тот, кто способен, сохраняя спокойствие, совладать со своими надеждами и страхами».



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Я считаю, что это правда. Если есть всего одна черта, обуславливающая успех, как в торговле акциями, так и в любой другой профессии, то это уравновешенность.

Миру литературы по личностному развитию эта концепция совершенно чужда. В большинстве книг говорится о том, как улучшить привычки и мышление. Это основная часть самосовершенствования.

Но и вы, и я знаем, что успех в нашем мире зависит не только от нас самих. Высокопродуктивному и позитивному человеку с идеальными привычками ничего не причитается автоматически.

Нужно выходить из дома и применять свои навыки и привычки на практике. И даже тогда успех не гарантирован. Печальный пример тому — один из моих бывших университетских однокурсников.

Это очень умный и добрый человек. Он всегда был внимателен к окружающим, с ним было приятно сотрудничать, и он отлично учился.

После окончания университета мы перестали общаться, но в последний раз, когда я интересовался, как у него дела, этот парень все еще жил в студенческом общежитии, на ту же подработку, что и в годы учебы. Он так и не сумел построить карьеру, потому что ему не хватало того, что дополнило бы его содержание.