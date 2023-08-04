Каждый день или только по выходным? Как часто можно пить алкоголь

Меган Ли: «Существует несколько биологических механизмов воздействия алкоголя на мозг» (Фото:AndreyBezuglov/Depositphotos)

Дни без спиртного становятся все более популярной инициативой

Совместно с Эмили Робертс, кандидатом психологических наук



В последние годы люди, употребляющие алкоголь, стали лучше осознавать, чем это грозит их здоровью — от болезней до рискованного поведения и снижения благополучия. Популярность таких инициатив, как недавно завершившийся Сухой июль, а также Февральский пост и Доброе воскресное утро — когда люди добровольно воздерживаются от алкоголя на определенный период времени, — растет и повышает осведомленность о рисках, связанных со злоупотреблением.

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Многие распространяют эти периоды трезвости на весь год, отказываясь от употребления спиртного в будние дни и продолжая наслаждаться выпивкой по выходным.

Но отличается ли влияние на здоровье одного и того же количества алкоголя, выпитого за два дня или равномерно распределенного в течение недели?

Слишком много — это сколько?