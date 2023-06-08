Чтобы жить дольше. Как повысить стрессоустойчивость

От умения справляться со стрессом зависит то, как быстро вы состаритесь

Совместно с Падрайком Данном, преподавателем Центра позитивной психологии и здоровья при Королевском колледже хирургов в Ирландии

Небольшой стресс бывает полезен для психического и физического благополучия, но слишком сильный может стать причиной тревожности, депрессии и других проблем со здоровьем. Он также способен ускорить старение, и потому важно научиться быть более стрессоустойчивыми.



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Исследования показали, что у тех, кто не умеет справляться со стрессом, риск преждевременной смерти выше на 43%. Частично это может быть связано с тем, как стресс влияет на ДНК.

ДНК, находящаяся почти в каждой клетке (кроме эритроцитов), содержит гены, которые кодируют белки — строительные блоки нашего организма. ДНК состоит из двух цепочек, переплетенных друг с другом и образующих знаменитую «двойную спираль». Наши клетки постоянно воспроизводят сами себя, и когда клетка делится, эти цепочки расплетаются, после чего на каждой из них достраивается идентичная копия — ну, в большинстве случаев идентичная.

Иногда в процессе репликации возникают ошибки, которые