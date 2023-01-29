10 фильмов, которые изменят вашу жизнь

Мир вокруг нас уродлив до невозможности. И в то же время невообразимо прекрасен. Этот парадокс связан с тем, что «точка зрения зависит от угла смотрения». Сегодня я хочу поговорить о фильмах, которые помогают откалибровать свое восприятие мира.

Лучшие фильмы остаются с нами навсегда, становятся частью нашего жизненного опыта.



Люди моего поколения выросли на таких фильмах, как Форрест Гамп, Побег из Шоушенка, Зеленая миля, Бойцовский клуб. И это — отличное кино, не спорю.

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Но список фильмов, которые я бы посоветовал посмотреть человеку, который хочет получить новые точки опоры для того, чтобы не сойти с ума в нашем безумном мире, выглядит иначе.