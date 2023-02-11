Кумиры не стареют. 10 лучших фильмов с Джерардом Батлером

11 февраля, 20:21
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Лучшие фильмы шотландского актера Джерарда Батлера (Фото:IrishNews)

Лучшие фильмы шотландского актера Джерарда Батлера (Фото:IrishNews)

Алексей Бондарев
Руководитель отдела NV Техно

На днях я скоротал вечерок с новым боевичком Крушение. Главную роль играет старый добрый рок-н-рольщик Джерард Батлер. Актер, который так и не смог стать звездой первой величины, но был кумиром целого поколения женщин. Да и не только женщин.

Обычно при упоминании имени Джерарда Батлера принято вспоминать 300 спартанцев и Призрак оперы, а потом снисходительно качать головой, говоря о том, что актер скатился в боевички категории Б (а то и Г).

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Но у Батлера за его длинную карьеру было много разных фильмов, и некоторые из них совершенно незаслуженно забыты.

В этой подборке я покажу вам Батлера, которого вы, возможно, не знали. Но, думаю, это именно тот Батлер, которого вы заслуживаете :)

Итак, поехали.

Теги:   Кино Фильмы Алексей Бондарев

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