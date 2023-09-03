Роскошь или необходимость? Зачем нам нужен дневной сон

Ненадолго вздремнув, можно улучшить память, повысить продуктивность и снизить стресс, но могут быть и негативные последствия

Дневной сон — это давняя практика, распространенная во всем мире.



И если одни люди считают дневной сон неоправданной роскошью, то для других это способ сохранять бодрость и хорошее самочувствие. Однако он может оказывать как благотворное, так и нежелательное действие.

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Я — специалист по орофациальной боли (боли, возникающей в области лица), и у меня обширное образование в области медицины сна и того, как сон влияет на здоровье, — главным образом потому, что сон связан с такими болезненными состояниями, как головные боли и боли в лице. Моя квалификация охватывает все аспекты сна, в особенности апноэ, бессонницу и двигательные расстройства, связанные со сном.

И потому я знаю, насколько сложна природа дневного сна и почему короткий дневной сон продолжительностью от 20 до 30 минут может оказать множество благотворных эффектов.

Уйма целебных свойств

Исследования показывают, что дневной сон приносит различную пользу здоровью. Ненадолго вздремнув, можно улучшить