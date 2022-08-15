Пять шагов к тому, чтобы стать миллионером

Многие путают богатство с доходом, но это не одно и то же

Когда исследователь Томас Стэнли решил выяснить, как люди становятся богатыми, то начал с того, что побывал в престижных районах по всей Америке. Оказалось, что у многих из тех, кто жил в роскошных домах, было не так уж много денег. Зато все миллионеры, которых он отыскал, совсем не выглядели, как богачи. Они жили не в «элитных особняках», а в районах для среднего класса, у них не было автомобилей последних моделей или дорогих часов, они не носили одежду люксовых брендов и так далее.



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Стэнли также ожидал, что большинство состоятельных людей будет потомками богатых семей, таких как Рокфеллеры и Вандербильты. Но и это предположение не подтвердилось. Вместо этого он обнаружил обычных людей, которые разбогатели самостоятельно, за одно поколение.

Вдохновленный своими открытиями Стэнли написал книгу Миллионер, живущий по соседству, которая стала бестселлером. Выводы, сделанные в этой книге, просты, но убедительны: «Мы выяснили, каковы на самом деле богачи и кем они не являются. А самое главное, определили, как обычные люди могут разбогатеть».

Многие путают богатство с доходом, но это не одно и то же.

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