Пять причин, почему вы не решаете свои проблемы

Все дело в том, какой подход к их решению вы выбираете

У всех нас есть проблемы, которые мы игнорируем, хоть и знаем о них: например, в субботу вечером вы поссорились с партнером из-за денег, а в воскресенье утром решили просто забыть об этом. Или вам не нравилось то, какой рабочий график был у вас в прошлом году, но вы не предприняли никаких шагов, чтобы обсудить это с руководителем или найти другую работу.



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Жизнь полна проблем, и хотя их содержание постоянно меняется, наша реакция и подход к их решению зачастую остаются неизменными, при этом наша позиция или эмоции мешают двигаться вперед. Ниже приведены пять наиболее распространенных причин, почему мы не решаем некоторые свои проблемы, и способы их нейтрализовать.