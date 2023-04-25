20 основных причин. Что вам мешает развиваться

Почему кому-то удается двигаться вперед, а кто-то стоит на месте и годами страдает из-за своей неудавшейся жизни?

К психологам часто приходят люди, когда у них что-то не в порядке — в отношениях с другими, с собой, в жизни. А также те, кого беспокоят собственные достижения, ощущение своего места в обществе, реализация талантов, доход и личностный рост.



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Что же мешает собственному развитию? Почему кому-то удается двигаться вперед, а кто-то стоит на месте и страдает годами из-за своей неудачной жизни?

20 основных причин, мешающих вам развиваться

1. «Хочу все и сразу». Это говорит о том, что человек нереально оценивает время, себя и свои возможности. Что он не умеет расставлять приоритеты и выделять главное. Также это может быть признаком детской инфантильной позиции, когда есть только желание, а принцип реальности нивелируется и не признается. Человек может долго буксовать в этом, раздражаться, злиться, но так и не наметить один простой реальный первый шаг.

2. Неумение делать выбор и принимать решения.